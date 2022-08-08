Региональные ПФР проверят из-за отказов платить пособия для детей Генпрокуратура проверит региональные ПФР из-за отказов платить пособия для детей до 17 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура начала проверку деятельности Пенсионного фонда России после выявленных нарушений в региональных отделениях, сообщается на сайте надзорного ведомства. ГП организовало проверку после обращений жителей Краснодарского края, оспаривавших отказ в назначении выплат на детей от 8 до 17 лет. Люди обращались с заявлениями в региональное отделение ПФР, но получили отказ, потому что их доходы якобы превышали краевой прожиточный минимум на душу населения.

Прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что решения об отмене соцвыплат жителям Краснодарского края были пересмотрены. Уточняется, что им назначат выплаты на детей повторно. По результатам проверки прокуроры привлекли трех должностных лиц территориального отделения фонда к ответственности.

В результате вскрыто 1048 неправомерных решений, которые изменены, права жителей края восстановлены. К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица территориального отделения фонда, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что генпрокурор Игорь Краснов подписал приказ о проведении проверок так называемых резиновых квартир по всей стране в связи с махинациями. В Москве найдены уже 70 таких квартир, в которых на площади, например, в несколько квадратных сантиметров зарегистрированы 14 тысяч человек.