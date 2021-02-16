Генпрокуратура передала в суд дело о халатности чиновников Норильска

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Обвинительное заключение по уголовному делу о халатности руководства Норильска, которое не приняло никаких мер после разлива дизельного топлива на ТЭЦ утвердила Генеральная прокуратура России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт об экс-начальнике управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотрудника этого же подразделения.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Уголовное дело будет направлено в Норильский городской суд, — приводит сообщение ТАСС.

Следствие пришло к выводу, что чиновники вовремя не приняли никаких мер для локализации разлива нефтепродуктов и не провели неотложные работы, чтобы свести к минимуму их воздействие на окружающую среду.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявили, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей.

Специалисты Ростехнадзора по итогам окончательного расследования пришли к выводу, что ЧП случилось из-за недостаточной несущей способности основания свай резервуара, из-за чего произошло разрушение основания.12 февраля следственные органы завершили расследование уголовного дела о халатности при ликвидации разлива топлива под Норильском, сообщал NEWS.ru.