Генерал СКР получил 20 лет колонии по делу о поджоге дома губернатора Экс-глава волгоградского СКР Музраев получил 20 лет колонии по делу о поджоге дома губернатора

Фото: СК по Волгоградской области

Михаил Музраев

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам колонии строгого режима бывшего главу управления СКР по Волгоградской области, генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева, передает ТАСС. Суд признал его виновным по делу о поджоге дома главы региона Андрея Бочарова, его действия квалифицировали как теракт.

Музраев признан виновным. Путем частичного сложения назначить 20 лет в исправительной колонии строгого режима, с лишением специального звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград, — цитирует агентство слова судьи.

Второй фигурант этого дела — предприниматель Владимир Зубков — был приговорен судом к 14 годам лишения свободы. Наказание он также будет отбывать в колонии строгого режима.

Нападение на дом волгоградского губернатора Бочарова произошло в ноябре 2016 года. Неизвестные пытались поджечь его с помощью коктейлей Молотова. По версии следствия, организатором преступления выступил Музраев. Его арестовали летом 2019 года.

В октябре 2020-го ему предъявили обвинения в окончательной редакции. Генералу вменялись теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, незаконный оборот оружия и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Музраев себя виновным не признал ни по одному пункту.