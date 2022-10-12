Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту Генерал МЧС Вдовин: взрывчатку в фуре на Крымском мосту могла скрыть специальная пленка

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Взрывчатку в фуре на Крымском мосту могли завернуть в специальную пленку, которая не позволила просветить взрывчатое вещество сканерами при проверке груза, заявил бывший руководитель 294-го центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин в беседе с РИА Новости. По его словам, такая пленка «могла отразить или „замкнуть“ сигнал».

Взрывчатку, вероятно, завернули в специальную пленку, которая не позволила просветить взрывчатое вещество сканерами, — сказал Вдовин.

Генерал добавил, что есть приспособления, которые позволяют обмануть радары, видеоразведку, локаторы при помощи отражения сигналов. При этом, отметил Вдовин, не на каждом посту есть технические средства для просвечивания и обнаружения взрывчатых веществ. К тому же при большом потоке фур не все из них будут разгружать и проверять, считает он.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. На автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, а также обрушились два пролета автополотна. Четыре человека погибли.

Позднее стало известно, что организатором теракта на Крымском мосту является Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. По данным ФСБ РФ, взрывное устройство было закамуфлировано под рулоны со строительной пленкой. Также ФСБ задержала восемь человек, причастных к подрыву моста.

12 октября Следственный комитет России раскрыл личности 12 причастных к взрыву на Крымском мосту. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что организаторами теракта на автодороге являются украинские спецслужбы. По его словам, эту версию подтверждают полученные улики.