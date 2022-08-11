Генерал назвал причину исчезновения двух вертолетов в Красноярском крае Генерал-майор Липовой заявил, что вертолеты в Красноярском крае могли пропасть с радаров из-за незапланированной посадки

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Robinson R44

Два частных вертолета Robinson R44 могли пропасть с радаров в Краснодарском крае в результате незапланированной посадки по маршруту полета, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Второй возможной причиной могло стать снижение летательных средств на предельно малую высоту.

Причины могут быть только две: незапланированная посадка по маршруту полета и снижение на предельно малую высоту, когда радар на этой высоте не берет, цель пропадает. Поэтому там пропадает не только отметка на радаре, но и пропадает связь, — рассказал он.

Липовой считает, что незапланированная посадка могла быть организована по просьбе пассажиров-туристов, находящихся в вертолетах. Они могли увидеть «что-нибудь интересное, попросить приземлиться, сделать сэлфи».

При этом генерал-майор допускает, что возможной причиной исчезновения с радаров летательных средств могли стать неблагоприятные погодные условия, однако командир экипажа должен быть проинформирован об этом заранее.

Вполне возможно и из-за погодных условий, но если они вылетали по маршруту, у них же был прогноз, и если командир экипажа принял решение, то прогноз был ложным. Но это маловероятно, — утверждает Липовой.

11 августа два частных вертолета Robinson R44 пропали с радаров в Таймырском районе Красноярского края. На их поиски был отправлен вертолет Ми-8. Оба вертолета пропали в районе плато Путроана — труднодоступного горного массива на севере региона.

Позже пилоты вышли на связь. По предварительным данным, никто не пострадал. Причиной исчезновения вертолетов с радаров могла стать плохая связь. Отмечается также, что пилоты могли отключить транспондеры, отвечающие за «видимость» судна для диспетчеров.