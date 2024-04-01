Генерал-лейтенант МЧС угнал пожарную машину, чтобы проучить спасателей Baza: в Ростовской области глава МЧС угнал пожарную машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов угнал пожарную машину из части в городе Новошахтинске, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, таким образом генерал-лейтенант решил проучить сотрудников, которые оставили автомобиль без охраны с ключами внутри.

Вот приехали в пожарную часть Новошахтинска, никто ничего не охраняет, сели в машину и уехали, — сказал глава МЧС.

По данным канала, сейчас в части идут разбирательства, на данный момент никого из сотрудников не уволили. Также в части уже усилили охрану.

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