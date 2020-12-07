Гендиректора камчатской энергокомпании обвинили в крупном мошенничестве

https://static.news.ru/photo/0639998a-38e0-11eb-bdf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере предъявлено генеральному директору энергоснабжающей организации на Камчатке, сообщает управление СК РФ по краю.

Речь идёт о руководителе ОАО «Корякэнерго». По версии следствия, в 2013 году он организовал фиктивную схему закупки угля с целью завышения цены топлива, «разница» между нормальной ценой и завышенной обналичивалась.

С использованием указанной схемы похищено не менее 82 миллионов рублей, которые выведены на счета физических лиц и иных юридических лиц, — говорится в сообщении СУ СК.

Отмечается также, что обвиняемый предоставил заведомо ложные данные о стоимости приобретённого им угля, получив подобным образом ещё как минимум 26 миллионов рублей в качестве субсидии из краевого бюджета.

Глава компании помещён под домашний арест. Также наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 82 миллиона рублей.

Как писал NEWS.ru, экс-председателю районного суда Волгограда Юлии Добрыниной предъявили обвинение. Её подозревают в крупном мошенничестве, заявила пресс-служба Басманного суда Москвы, избравшего ей меру пресечения в виде домашнего ареста.