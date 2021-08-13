Геленджик готовят к эвакуации из-за возможных потопов

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Сирены оповещения включены в Геленджике из-за сильного дождя, так население предупреждают о возможных потопах. Звук сирен означает, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны эвакуироваться, сообщает пресс-служба мэрии.

Жителям рекомендовано собрать документы, отключить свет, газ и воду, а также нагревательные приборы. После людям советуют подняться на возвышенность.

По последней информации, в городе заливает улицы и размывает фундаменты зданий.

Более 1,7 тысячи домов и более 3,1 тысячи дворов оказались подтоплены на Кубани из-за циклона. Подтопления фиксируются в 31 населённом пункте. В Анапе и Темрюкском районе развёрнут 21 пункт временного размещения.

В пятницу вечером, 13 августа, эвакуировали детей из четырёх лагерей в Краснодарском крае из-за подтопления. Это лагеря в Анапе, Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края.