Гейзер из трубопровода в российском городе попал на видео Mash: в Иваново шесть тысяч человек остались без отопления из-за прорыва трубы

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Иваново на улице из-под земли забил огромный фонтан из кипятка, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент в российском городе попал на видео. В результате аварии без отопления остались шесть тысяч жителей города из 42 домов. При этом в ближайшие дни ожидается понижение температуры до минус 26 градусов.

Отмечается, что причиной стал прорыв теплотрассы, который случился утром 8 февраля. Дыра в трубе оценивается в полметра. На кадрах видно, как столбы воды и пара поднимаются выше деревьев.

В январе произошел прорыв трубы на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде. В результате без отопления в мороз остались более 30 многоквартирных домов, в которых проживают около 10 тысяч человек.

Ранее коммунальная авария произошла у дома № 2 на улице Петропавловской в Новосибирске. По словам очевидца, фонтан, бьющий из-под земли, достигал седьмого этажа жилой многоэтажки. После случившегося, отметил он, сотрудники коммунальных служб «сразу стали занятыми» и на вопросы не ответили.

В большом количестве коммунальных аварий в России этой зимой виноваты власти всех уровней, считает председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. По ее словам, Россия нуждается в модернизации коммунальной инфраструктуры, но это требует денег.