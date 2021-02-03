«Газпром» намерен отказаться от сбыта газа в Дагестане

https://static.news.ru/photo/111b3958-6603-11eb-9a9c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбыт газа и газораспределение в Дагестане приносит «Газпрому» только убытки, поэтому компания обратилась в правительство РФ с просьбой создать в этом регионе единого федерального оператора, чтобы передать ему эти функции и все активы. За собой «Газпром» планирует оставить только оптовые поставки газа в Дагестан.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением создать в Дагестане единого оператора, отвечающего за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения, в форме федерального казённого предприятия (ФКП), — сообщает «Коммерсант».

Просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями на 1 октября 2020 года в Дагестане составила 14,9 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам — более 9,4 млрд рублей.

В письме главы корпорации Алексея Миллера говорится, что «Газпрому» принадлежит менее 18% газораспределительных сетей Дагестана. Их и предлагается передать ФКП в аренду. «Газпром» намерен минимизировать присутствие в регионе из-за невозможности установить экономически обоснованный тариф для газораспределения, неплатежей потребителей, незаконного газопотребления и судебных исков по взысканию платы за пользование сетями. По словам Миллера все попытки организовать надлежащее газоснабжение в регионе «не нашли поддержки со стороны органов исполнительной власти Дагестана».

Как писал NEWS.ru, Алексей Миллер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал, что к 2030 году задача по газификации российских регионов будет выполнена полностью. Также он отметил, что с 1 января 2021 года «Газпром» и региональные власти «набирают совершенно новую скорость». По словам Миллера, приоритет в работе отдаётся социальной ориентации программы газоснабжения и продолжению газификации сёл.

Ранее в правительстве заявили о планах утвердить в ближайшее время дорожную карту по газификации населённых пунктов в российских регионах. По словам вице-премьера Александра Новака, на сегодняшний день Россия уже входит в топ-3 стран мира по доле населённых пунктов, подключённых к газу. Он оценил общий уровень газификации в стране в 71,4% от общего числа населённых пунктов.