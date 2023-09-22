Газовый баллон взорвался в частном доме в Шебекино Гладков: пять человек пострадали при взрыве газового баллона в Шебекино

Фото: t.me/vvgladkov

Газовый баллон взорвался в частном доме в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков. По его словам, здание разрушилось, пять человек пострадали, один из них находится под завалами.

Разрушен частный жилой дом, по предварительной информации от аварийных служб, взрыв произошел по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона. Есть пятеро пострадавших, один из которых находится под завалами, — написал Гладков.

Он отметил, что на месте работают оперативные службы, выясняются причины произошедшего. Пострадавшие получили различные травмы: один был госпитализирован с ожогами, у троих травма головы.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. В результате ЧП семь человек погибли, еще 20 пострадали. Восьми гражданам потребовалась госпитализация. Кроме того, повреждения получили более 10 квартир. Взрывной волной выбило стекла в окнах дома напротив. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что газ взорвался на четвертом этаже.

Во время разбора завалов в здании произошло повторное обрушение, упала бетонная плита, двое спасателей погибли. По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело. В офисах управляющей и газовой компаний прошли обыски, вся документация была изъята.