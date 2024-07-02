Газовщику оторвало руку при взрыве в Стерлитамаке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сильный взрыв газа лишил газовщика руки в Стерлитамаке, сообщает Telegram-канал Readovka. Также в результате ЧП повреждены четыре квартиры — ударная волна разрушила оконные рамы и разбросала вещи жильцов на большое расстояние. Жертвой происшествия стала женщина, еще несколько человек пострадали.

Сообщается, что инцидент произошел около 12:00 по местному времени. На месте происшествия работают экстренные службы.

По факту взрыва газа в многоэтажном доме в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело, как сообщили в СУ СКР России по Республике Башкортостан. Согласно данным ведомства, 2 июля днем произошел взрыв бытового газа при проведении ремонтных работ на газовом оборудовании в одной из квартир на улице Артема.

В результате происшествия погибла женщина, несколько человек получили телесные повреждения, включая двух детей, находившихся на улице, и двух работников газовой службы. Возбуждено уголовное дело по статье 238 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.