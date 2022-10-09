В Новой Каховке Херсонской области восстановили газоснабжение

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Ремонтные бригады восстановили газоснабжение города Новая Каховка в Херсонской области, говорится в Telegram-канале администрации города. Отмечается, что газа по-прежнему нет только в двух населенных пунктах — Раздольное и Красный Подол.

По информации Херсонгаза, по состоянию на конец рабочего дня 8 октября 2022 года в г. Каховке газоснабжение восстановлено, в н. п. Раздольное и Красный Подол — отсутствует, — говорится в сообщении.

Прокачка газа в район Новой Каховки и область города прекратилась в конце сентября после того, как Вооруженные силы Украины обстреляли газопровод в области.

Ранее председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что прокладка газопровода из ДНР в Запорожскую область будет завершена к началу октября. По его словам, в первых числах октября в регионе должен начаться отопительный сезон. После того как Украина прекратила поставки газа в российские районы Запорожской области, для возобновления газоснабжения была начата прокладка газопровода через ДНР. На время отсутствия газа население обеспечено электроплитами.