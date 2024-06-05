«Газета.Ru»: против бойца СВО завели уголовное дело за расстрел сослуживцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Газета.Ru» пишет, что было заведено уголовное дело против бойца СВО, который сбежал из воинской части, потом купил наркотики и вернулся, чтобы расстрелять своих сослуживцев. Уточняется, что инцидент произошел еще в августе 2023 года.

По данным издания, Александр Ткаченко проходил воинскую контрактную службу водителем-механиком в Волгограде. 3 августа 2023 года он должен был вернуться в воинскую часть после лечения в госпитале, однако решил проводить время по своему усмотрению.

Отмечается, что полицейские смогли задержать мужчину 23 августа 2023 года, после того, как тот успел купить наркотики. Затем его передали военной комендатуре. После этого Ткаченко отправили продолжать службу в другую часть, однако и оттуда он вновь сбежал.

По данным следствия, ту воинскую часть, в которой служил мужчина, перевели под Херсон, куда он сам приехал в октябре 2023 года. Он не сообщил руководству о своем прибытии и продолжил отдыхать. Тогда двое его сослуживцев, Савельев и Яковлев, обвинили его в том, что тот сбежал из-за трусости. Через пару часов военный позвал их на разговор, на который прихватил автомат АК-12 одного из них.

Издание пишет, что мужчина выстрелил в Савельева не менее 15 раз, отчего тот погиб на месте, а Яковлеву перебил голени. Ткаченко задержали на следующее утро. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о неявке на воинскую службу, незаконном приобретении и хранении наркотических веществ, а также о покушении на убийство и об умышленном причинении смерти, совершенном общеопасным способом.

Ранее сослуживец убил сотрудника ФСБ в Калмыкии. Уточняется, 34-летний Александр пришел в гости к 28-летнему Баатару в поселке Комсомольский. Мужчины поссорились, после чего хозяин дома взял охотничий карабин «Сайга» и пять раз выстрелил в своего оппонента.