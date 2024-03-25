«Газель» с людьми загорелась после удара БПЛА в российском регионе Гладков: дрон-камикадзе ударил по «Газели» с людьми в Белгородском районе

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ударили по движущемуся автомобилю «Газель» на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки беспилотника автомобиль с людьми загорелся.

Движущаяся по дороге «Газель» подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района, — написал Гладков.

Белгородский губернатор добавил, что при возгорании водитель и пассажир «Газели» не пострадали. На месте происшествия работают оперативные службы, они уже приступили к тушению огня.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По его словам, людям оказывается необходимая медицинская помощь. Глава Белгородской области отметил, что при атаке украинских военных в Белгороде были повреждены 22 квартиры.

Также Минобороны России сообщило о перехвате средствами ПВО 11 беспилотников ВСУ над Ростовской областью. Попытка атаки была пресечена в ночь на 25 марта.