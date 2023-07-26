«Газель» разорвало на части мощным взрывом на трассе в Тюмени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Газель» взорвалась на 44-м километре Тюменской кольцевой автодороги, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Автомобиль разорвало на части после возгорания. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

На видеозаписи с места ЧП можно увидеть, что из топливного бака машины вырывается мощная струя пламени, а вверх поднимается столб черного густого дыма. Через несколько секунд раздается сильный взрыв, а обломки «Газели» разлетаются в стороны. Водителя в момент взрыва не было внутри «Газели». О причинах ЧП пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области взорвался КамАЗ. Грузовик двигался по проселочной дороге в районе населенного пункта Тюшево и наехал на беспилотник. Взрывом повредило задние колеса автомобиля.

После инцидента водитель обнаружил поблизости еще два дрона. Они лежали примерно в 20 метрах от первого. Предположительно, БПЛА могли быть изготовлены кустарным способом.

Ранее сообщалось, что автомобиль взорвался на севере Москвы. Инцидент произошел в непосредственной близости от жилых домов. Взрывной волной машину подбросило вверх и перевернуло. По данным МЧС, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.