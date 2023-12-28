«Газель» протаранила шесть автомобилей под Петербургом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Газель» протаранила шесть автомобилей около железнодорожной станции во Всеволожске под Санкт-Петербургом, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает канал, после массовой аварии мужчина сначала отказывался выходить из машины. Очевидцы сообщили, что из салона доносился сильный запах спиртного. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили серьезные повреждения.

Ранее в Москве водитель электрокара Voyah Free протаранил семь иномарок на парковке «Мираторга» на Дмитровском шоссе. По некоторым данным, находящийся за рулем мужчина был в нетрезвом состоянии: после аварии он плохо стоял на ногах, когда разговаривал с инспекторами ГИБДД. Известно, что за несколько месяцев владелец электрокара получил более 50 штрафов на сумму 37 тысяч рублей.

В Свердловской области ранее автобус врезался в остановку с людьми. Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия: задняя часть автобуса увязла в рыхлом снегу, из-за чего водитель увеличил скорость и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина.