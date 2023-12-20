«Газель» на полной скорости влетела в стоящий на аварийке Mercedes «Газель» врезалась в стоящий на аварийке Mercedes

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

«Газель» на полном ходу врезалась в стоящий на аварийке Mercedes, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. После этого мусоровоз влетел в еще один автомобиль и наехал на пешехода. Водителя Mercedes госпитализировали.

На опубликованных кадрах видно, что задняя часть внедорожника практически полностью уничтожена, кузов перекосило. В багажнике машины было много инструментов, которые раскидало по дороге.

Ранее в Новосибирской области водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода, на одежде которого отсутствовали светоотражающие элементы. В момент ДТП в салоне находились 16 человек. Транспортное средство ехало по маршруту село Михайловское Алтайского края — Кулунда — Новосибирск. Никто из находившихся в автобусе не пострадал.

До этого в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым транспортным средством погибли четыре человека, в том числе ребенок. Авария случилась на 208-м километре автодороги Екатеринбург — Серов. Водитель иномарки допустил выезд на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом на большой скорости.