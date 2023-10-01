Взрыв газа произошел в жилом доме Тобольска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в Тобольске. В результате ЧП пострадали три человека, их госпитализировали, сообщили КР.RU в информационном центре правительства региона.

Поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: город Тобольск, улица Семена Ремезова. Пожар перешел на кровлю жилого дома. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация жильцов дома, — говорится в сообщении МЧС.

Всех жильцов из дома эвакуировали. Пожарные уже на месте и приступили к тушению. На место приехал глава Тобольска Максим Афанасьев, решается вопрос о размещении 320 эвакуированных жителей. По факту пожара в Тобольске организован оперативный штаб.

В автобусе сейчас всего 52 человека из 320. Сотрудники ГОЧС обходят прилегающую территорию в поисках жителей, которые не услышали информацию из громкоговорителя, — заявил глава города.

29 сентября два человека пострадали в результате взрыва, произошедшего в частной котельной в Чите. Травмы получили кочегар и работник базы. По информации пресс-службы ГУ МЧС России, причиной взрыва могла стать разгерметизация котла. Как рассказал глава Ингодинского административного района Читы Михаил Шибаев, взрыв мог произойти из-за перегрева теплоносителя или расширения газовоздушной смеси.

До этого взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковной Балашихе. Семь человек погибли, еще 20 пострадали. Восьми раненым потребовалась госпитализация. Повреждения получили более 10 квартир. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщил, что газ взорвался на четвертом этаже. Во время разбора завалов в здании произошло повторное обрушение. Возбуждено уголовное дело.