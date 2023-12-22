Газ взорвался в квартире жительницы ЕАО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв газа произошел в квартире 58-летней жительницы села Аур Еврейской автономной области, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Женщина проживала на третьем этаже дома по улице Вокзальной.

По имеющимся данным, взрыв прогремел после того, как хозяйка зажгла спичку, чтобы вскипятить чайник. В результате взрывной волной выбило окна и двери в квартире. Сама женщина серьезно не пострадала, помощь медиков ей не понадобилась.

В настоящее время специалисты проводят обследование дома. Не исключена утечка газа. Если эксперты признают ситуацию не представляющей опасности для жизни, женщина после ремонта вернется в свое жилье. В настоящее время она разместилась у соседей.

Ранее в Москве произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на Парковой улице в районе Переделкино на западе столицы. В результате ЧП выбило стекла в квартире на третьем этаже, также был поврежден балкон. Предположительно, взрыв в пятиэтажке произошел из-за неисправности кухонной плиты. Представители АО «Мосгаз» рассказали, что их специалисты приняли все меры безопасности, угроз для населения нет, утечек газа не обнаружено, обошлось без пострадавших.

Также сообщалось о взрыве газа в жилом доме в поселке Осиново под Казанью. Сильные повреждения получила двухэтажка, наружная стена которой полностью обвалилась. Информации о пострадавших или погибших не поступало.