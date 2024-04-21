Гаубицы «Мста-Б» уничтожили бронированные цели ВСУ боеприпасом «Краснополь» МО: боеприпасы «Краснополь» гарантируют огневое поражение бронированных объектов

Фото: Минобороны РФ

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожили бронированные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Для гарантированного огневого поражения бронированных целей и военных объектов используются корректируемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь».

Целеуказание и корректировка огня гаубиц «Мста-Б» ведутся с применением беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

В министерстве объяснили, что расчеты гаубиц «Мста-Б» ведут огонь как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без дополнительной подготовки. По словам командира орудия с позывным Егерь, работать приходится практически каждый день по разным целям: от укреплений противника до самоходок.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение о том, что Конгресс США проголосовал за выделение более $61 млрд на военную помощь Украине. По его мнению, сила и правда все равно за Россией, которая обязательно победит. Медведев добавил, что не сомневался в решении американских сенаторов, которым выгодно разделение народов ранее единой страны и максимальное увеличение числа жертв военных действий. Зампред Совбеза пожелал США самим как можно быстрее погрузиться в новую гражданскую войну.