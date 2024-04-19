Гардеробщица устроила салют в здании хабаровской школы В гардеробе хабаровской школы взорвалось пиротехническое устройство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В хабаровской школе № 44 в гардеробе сработала сигнальная ракета, оставленная там в пакете одной из учениц, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Устройство привела в действие гардеробщица, которая решила изучить содержимое подозрительного пакета. Ракета издала мощный хлопок и выдала залп дыма.

Уточняется, что в пакете, кроме пиротехнического устройства «Сигнал охотника», были перчатки и косметичка. Сейчас ищут школьницу, которой мог принадлежать пакет с опасным предметом. Подобную пиротехнику используют для запуска осветительных ракет крошечного калибра. Также их могут применять для защиты от бродячих собак.

Ранее инцидент произошел в раздевалке школы в Уфе. Там взорвалась электронная сигарета, из-за чего начался пожар. Никто из учеников не пострадал, но сгорели несколько предметов одежды. Сотрудники МЧС провели эвакуацию, в общей сложности из школы вывели 1013 учеников и преподавателей.

До этого в Дзержинске в местной школе пришлось тушить пожар из-за взрыва электрощитка. Приехавшим на место происшествия пожарным удалось оперативно потушить возгорание, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что площадь возгорания составила всего 0,5 квадратного метра.