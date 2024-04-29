Гаишникам пришлось пешком отправиться на оформление ДТП в Калужской области В Калужской области сотрудники ГАИ не смогли проехать на место ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два сотрудника ГАИ пришли пешком для оформления ДТП в Калужской области, информирует издание «Подъем». Местный житель пожаловался на региональную дорогу с колеями-траншеями.

Я позвонил в службы все, которые можно. Из всех приехали только два сотрудника ГАИ. Они пешком пришли, чтобы оказать мне помощь. Оформили материал по ДТП. Один закатал штаны по колено, залез в эти траншеи, достал рулетку и фотографировал. И выходит, за голову держится: «62 сантиметра глубина колеи», — посетовал он в беседе с «Подъемом».

Мужчина отметил, что ранее дорога в Думиничском районе была образцовой. Однако в деревне Хлуднево открылся законсервированный карьер. Курсирующие там большегрузы разбили покрытие, утверждает собеседник издания. По его словам, на месте уже год никто не может проехать.

Пострадавший признался, что купил себе кроссовер, продав легковую машину. Транспортное средство провалилось в колею. При попытке вытащить автомобиль водитель оторвал бампер и защиту. Тракторист помог ему вытащить машину.

Автомобиль Mitsubishi Lancer ранее столкнулся с большегрузом в подмосковном Чехове. ДТП произошло на трассе А-108. Грузовик после столкновения оказался в канаве.