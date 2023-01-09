Гаишник из снега и льда в Башкирии восхитил полицейских В Башкирии МВД поблагодарило сельчанку за снежные фигуры гаишника и полицейской машины

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Жительница башкирского села слепила из снега и льда гаишника и полицейскую машину, чем восхитила сотрудников местного управления МВД. Ведомство публично выразило благодарность Файзе Фаттаховой, которая слепила возле автодороги скульптуры. В Госавтоинспекции сочли, что такое творчество способствует профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Кое-кто, приняв фигуру за реального сотрудника Госавтоинспекции, даже побоялся выезжать со двора. А потому что не были уверены в собственной трезвости! Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие — ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля, — говорится в сообщении ведомства.

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