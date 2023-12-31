Гагин рассказал, кого жители ДНР считают настоящим народным артистом Гагин: жители ДНР называют настоящим артистом Кобзона, а не Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Кобзон

Настоящим народным артистом и героем для народа Донбасса является российский певец Иосиф Кобзон, а не Филипп Киркоров, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, Кобзон не раз посещал Донбасс с концертами и выражал поддержку гражданам ДНР. Гагин также назвал безнаказанностью штраф блогера Анастасии Ивлеевой и нелишение Киркорова звания народного артиста после их участия в «голой» вечеринке в Москве.

На земле Донбасса я могу сказать только то, что для народа Донбасса вот кто является настоящим народным артистом, это Кобзон, который с самого начала кампании <...> помогал своим гражданам. <...> Я даже не представляю себе, чьего, какого народа артистом является господин Киркоров, — сказал Гагин.

Ранее стало известно, что организаторы «Зимнего SHOW», где должны были выступать Киркоров, Лолита Милявская и Дима Билан, отменили трансляцию мероприятия на МУЗ-ТВ и во «ВКонтакте». Кроме того, из зала убрали барную стойку, чтобы не нервировать гостей.

Шоу, запланированное на 1 января, находилось в «подвешенном состоянии», поскольку Билан, Лолита и Киркоров были его хедлайнерами. Об отмене шоу речи не шло, так как уже продано много билетов. При этом Киркоров опубликовал анонс «Зимнего SHOW».