Футбольные фанаты получили травмы после задержания ОМОНом во Владимире

Во Владимире в воскресенье сотрудники ОМОНа и МВД задержали около ста футбольных болельщиков. По словам очевидцев, у некоторых из них оказались сломаны руки и рёбра. В городе в тот день проходил матч между «Торпедо» и «Шинником», сообщает издание «Подъём».

Футбольная национальная лига (ФНЛ) пообещала разобраться с задержанием болельщиков ярославской футбольной команды «Шинник» во Владимире. Они приехали туда, чтобы поддержать клуб в игре против местного «Торпедо».

В настоящее время Футбольная национальная лига совместно с клубами выясняет все обстоятельства этого эпизода. Обо всех деталях проверки Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига сообщат по мере поступления новой информации, — говорится в сообщении.

По данным «Подъёма», всего полицией и ОМОНом было задержано около сотни фанатов. Очевидцы заявляют, что у некоторых были сломаны руки и рёбра.

Нам сказали, что мы все нарушили ПДД и перешли дорогу в неположенном месте, всем вменили статью «Организация массового передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка», — рассказала изданию болельщица «Шинника» Анастасия Локалова.

Известно, что перед игрой гости прошли маршем по центру Владимира, люди выходили на проезжую часть.

При этом главный тренер ФК «Торпедо» Александр Акимов поддержал действия правоохранителей. По его мнению, не нужно устраивать шествия с фаерами около памятника архитектуры, которому несколько веков, передаёт его слова «Коммерсант».

В управлении МВД по Владимирской области инцидент никак не комментируют.

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