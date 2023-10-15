Хоккеист после поражения в матче набросился на авто жителя Хабаровска «112»: нападающий ХК «Амур» Хохлачев напал на автомобиль жителя Хабаровска

Фото: vk.com/hcamur

Александр Хохлачев

Telegram-канал «112» сообщает, что нападающий ХК «Амур» Александр Хохлачев напал на автомобиль жителя Хабаровска после поражения в матче с «Ак Барсом». По данным канала, инцидент произошел в ночь на 15 октября. По сообщению «112», спортсмен, вероятно, находился в нетрезвом состоянии.

Канал пишет, что компанию Хохлачеву в ходе ночной прогулки составили защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий. По информации «112», нападающий «Амура» запрыгнул на капот автомобиля, а затем и на крышу. В этот момент машина находилась в потоке дорожного движения. Все происходящее заснял видеорегистратор водителя авто. По информации канала, автовладелец пока не подавал в полицию заявление на хоккеиста.

Ранее футболист украинского «Шахтера», 19-летний Александр Распутько не вернулся на родину после гостевого матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном», который проходил в Бельгии.

Telegram-канал SHOT сообщил, что Распутько сбежал в Россию и запросил политическое убежище. По данным канала, футболист придерживается пророссийских взглядов и из-за этого у него случались конфликты с одноклубниками.

В посольстве РФ в Бельгии впоследствии заявили, что спортсмен не обращался к дипломатам с просьбой о политическом убежище.

Депутат Госдумы и замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой считает, что в побеге Распутько нет ничего сенсационного. По словам политика, с Украины уже уехали по меньшей мере 10 млн человек.