Гипсовые вагины вывалились из фуры в Иркутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске гипсовые слепками вагины вывалились из фуры. На опубликованных в Сети снимках видно, что фигурки свалились на проезжую часть недалеко от торгового центра «Модный квартал». Причины произошедшего не уточняются.

Ранее в Москве на 29-м км МКАД опрокинулся грузовик, перевозивший бетон. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, как автомобиль едет по мокрой из-за ливня дороге и в какой-то момент переворачивается набок.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в Нижегородской области фура, перевозившая танковые осколочно-фугасные снаряды, столкнулась с грузовиком. После столкновения все боеприпасы высыпались на автодорогу. В результате происшествия никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало

Telegram-канал SHOT ранее сообщал, что в Тульской области перевернулся зенитный ракетный комплекс С-400. По информации канала, боеприпасы не сдетонировали, угрозы взрыва в регионе нет. В сообщении говорится, что 33-летний водитель в результате аварии сломал руку. Минобороны России не комментировало и эту информацию.