Фура протаранила автоколонну Росгвардии под Воронежем Baza: один человек погиб при столкновении фуры с колонной Росгвардии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тelegram-канал Baza сообщает, что в Воронежской области большегрузный автомобиль протаранил колонну Росгвардии, состоящую из трех автобусов, трех грузовиков «Урал» и двух машин сопровождения. По данным канала, один человек погиб и еще шестеро пострадали.

ЧП произошло в Бобровском районе на трассе М4 «Дон», уточняет канал. Предположительно, водитель допустил столкновение со стоящей на месте колонной, превысив скорость и не учтя погодные условия.

Жертвой ДТП стал пассажир большегруза. По данным Baza, водитель фуры и пятеро росгвардейцев были доставлены в Бобровскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Карелии грузовик с прицепом столкнулся с двумя микроавтобусами. В аварии погибли четыре человека. Еще двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

До этого в центре Хабаровска автобус протаранил машину скорой помощи. Спецавтомобиль ехал с включенными маяками и сиреной, однако водитель автобуса его все равно не заметил. В результате двое медработников получили ушибы.

В Калининграде автомобиль BMW ранее протаранил остановку общественного транспорта на пересечении улиц Инженерной и Киевской. По данным регионального управления МВД, пострадали три человека и погиб ребенок.