Фура, бензовоз и легковушка столкнулись на трассе под Саратовом Два человека погибли в ДТП с участием бензовоза на трассе в Саратовской области

Фото: t.me/u_yurin

Фура, бензовоз и легковая машина столкнулись на автодороге у поселка Пушкино, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в Telegram-канале. Два человека погибли, еще двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

09:52 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Советском районе у поселка Пушкино произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля, — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции рассказали РИА Новости, что, по предварительным данным, в аварии столкнулись фура Isuzu, бензовоз и автомобиль марки Volkswagen Polo. Водители грузовиков скончались на месте. Двоих пострадавших, находившихся в легковой машине, доставили в больницу, передает агентство.

25 ноября на автодороге Малоярославец — Боровск в Калужской области столкнулись автомобиль Renault Logan и автобус с детьми. По предварительной информации регионального МВД, водитель легковушки допустил столкновение с маршруткой, в результате чего она съехала в кювет. В результате ДТП пострадали шестеро детей, водитель Renault погиб.