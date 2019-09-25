https://static.news.ru/photo/352d6502-dfac-11e9-8ac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

УФСИН России по Республике Карелия проводит проверку в петрозаводской исправительной колонии № 9. Действия связаны с сообщениями СМИ о пытках и убийстве заключенных.

В пресс-службе ведомства сообщили, что информацию предоставят после комплексного изучения ситуации, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, глава комитета против пыток Игорь Каляпин рассказал, что самая тяжёлая ситуация с пытками наблюдается на Северном Кавказе и в Краснодарском крае. Чаще всего в его комитет приходят жалобы на сотрудников криминальной полиции и уголовного розыска.