ФСИН проверит колонию в Калмыкии после убийства ее сотрудника

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

Сотрудники федеральной службы исполнения наказаний России

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проведет проверку в исправительной колонии № 2 в Калмыкии, одного из работников которой убили заключенные. На место происшествия направлены работники центрального аппарата ведомства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что обстановка в колонии находится под контролем. Материалы, касающиеся произошедшего, переданы следственным органам. Семье погибшего сотрудника и пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Двое заключенных колонии № 2 в Калмыкии напали на сотрудников 6 августа. Один охранник погиб, еще семеро пострадали. Злоумышленников задержали, у них изъяли кустарно изготовленное холодное оружие. Нападавшие отбывали наказание в виде 3,5 и 15 лет лишения свободы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.