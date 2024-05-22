ФСИН назвала причину отправки Ильи Яшина в ШИЗО ФСИН: Яшина отправили в ШИЗО из-за нарушений правил в колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Яшин

Политика Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), отбывающего срок в колонии в Смоленской области, отправили в штрафной изолятор из-за систематических нарушений правил колонии, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление ФСИН. Там подчеркнули, что содержание оппозиционера в ШИЗО осуществляется без нарушений, его права соблюдаются.

Осужденного Яшина водворили в штрафной изолятор за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, — пояснили в ведомстве.

Ранее Яшин сообщил, что его отправили в штрафной изолятор на 15 суток за три дня до свидания с родителями. По его словам, администрация исправительной колонии мотивировала это решение тем, что он покинул спальное место в бараке на три минуты позже команды «подъем».

Как отметил Яшин, его отправили в ШИЗО перед трехдневным свиданием с родителями. Политик объяснил, что отбывание в штрафном изоляторе исключает любую возможность общения с семьей. По его мнению, администрация колонии пошла на этот шаг для того, чтобы сорвать его встречу с родными.

Последний раз Яшин был в ШИЗО в апреле. Его адвокат сообщал, что причиной стало нарушение правил режима содержания: он снял куртку, садясь за стол перед завтраком.