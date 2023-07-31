ФСБ заподозрила троих жителей Воронежской области в госизмене

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Сотрудники ФСБ России задержали троих жителей Воронежской области по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей Центра общественных связей службы. По данным ведомства, задержанные подозреваются в передаче информации о военных объектах украинской организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации «Правый сектор», направленной против безопасности России, — говорится в сообщении.

Следственное подразделение ФСБ РФ уже возбудило уголовное дело в отношении задержанных по факту государственной измены. Им грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось ранее, жителя Санкт-Петербурга Вячеслава Лутора заключили под стражу по подозрению в госизмене. Кроме того, он обвиняется в причастности к терроризму. Отмечается, что ранее Лутор привлекался к административной ответственности за нецензурные выражения и мелкое хулиганство.