ФСБ заподозрила «Свидетелей Иеговы» в финансировании ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ России обнаружили документы, свидетельствующие о причастности религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) к финансированию Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ведомства по ДНР. Они были найдены в ходе осмотра одного из объектов организации.

В ходе осмотра объекта обнаружены и изъяты более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, содержащие информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований, — уточнили в ФСБ.

Согласно данным службы, место, в котором были обнаружены документы, было выявлено по результатам проведения совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки. Участие в них также принимали и сотрудники Росгвардии. В настоящее время сотрудники ведомств устанавливают всех причастных к финансированию ВСУ и других украинских вооруженных формирований.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин осудил включение «Свидетелей Иеговы» в перечень экстремистов. Он назвал такую практику полной чушью и пообещал разобраться.

Бывший член президентского совета по правам человека Александр Верховский рассказал, что в 2023-м членов организации продолжали сажать «как ни в чем не бывало, что бы в стране ни происходило». Он предположил, что политическое руководство могло бы потребовать от центров «Э» заняться чем-то еще, к примеру, искать потенциальных диверсантов.