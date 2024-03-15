ФСБ задержали диверсанта, готовившего теракты перед выборами в России ФСБ задержала члена «Легиона «Свобода России», готовившего теракты в Брянске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ России задержали участника украинской организации «Легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Мужчина готовил теракты в Брянске в преддверии президентских выборов. Отмечается, что по указанию куратора организации завербованный россиянин изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан житель Краснодарского края, гражданин России 2002 года рождения, осуществлявший по заданию признанной террористической украинской организации «Легион «Свобода России» (ЛСР) подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ, — сообщили в ФСБ.

Ранее российские спецслужбы сообщили о предотвращении теракта в Карелии. Его планировали осуществить украинские спецслужбы, которые завербовали для этого гражданина Белоруссии. Мужчина собирался подорвать одно из административных зданий в городе Олонце.

Позже появилось видео спецоперации силовиков. На кадрах видно, как спецназ блокирует подозреваемого в заброшенном здании. На предложение сдаться мужчина начинает стрелять, ответным огнем его ликвидировали.