ФСБ задержала жителя Орловской области за передачу данных ВСУ ТАСС: в Орловской области задержали подозреваемого в сотрудничестве с ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орловской области задержан мужчина, который передавал Вооруженным силам Украины данные о расположенных на территории региона военных объектах, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. По данным агентства, задержанный действовал по собственной инициативе.

УФСБ России по Орловской области выявлено, что подозреваемый посредством интернет-мессенджера инициативно обратился к представителям проукраинских информационных проектов, осуществляющих поддержку вооруженных формирований Украины, и высказал готовность в оказании помощи украинским спецслужбам в добывании сведений об интересующих их объектах на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в установлении конфиденциальных отношений с украинскими спецслужбами против безопасности РФ. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ст. 275.1 УК России. Подозреваемый арестован.

В понедельник, 8 апреля, стало известно о задержании в России участников группировки, создававшей узлы связи для мошеннических кол-центров с Украины. Их считают причастными к хищению более 7 млрд рублей у россиян. Сотрудники ФСБ задержали пять человек, им предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Известно, что похищенные у россиян средства шли на финансирование ВСУ.