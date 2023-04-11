ФСБ задержала жителя Хабаровска за перевод денег ВСУ

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Жителя Хабаровска задержали за финансирование ВСУ — его подозревают в госизмене, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. По данным спецслужб, мужчина переводил деньги на оружие, боеприпасы и обмундирование для украинской армии.

Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя Хабаровска, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — заявили в ФСБ.

Сегодня утром стало известно, что на территории Сахалинской области задержан мужчина, подозреваемый в государственной измене. По данным спецслужб, задержанный планировал выехать на Украину через третью страну. Уже там он хотел вступить в воинское формирование и участвовать в боевых действиях против ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области суд приговорил россиянина к шести с половиной годам колонии строгого режима по делу о госизмене и шпионаже. Мужчина собирался отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.