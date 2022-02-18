ФСБ задержала замглавы Минздрава Челябинской области Александра Кузнецова

Сотрудники УФСБ и следственного управления СК РФ по Челябинской области задержали заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Он подозревается в злоупотреблениях при проведении госзакупок медоборудования для больниц области.

Сотрудники следственного управления СКР и УФСБ региона в пятницу проводили оперативно-следственные действия в рамках возбуждённого в сентябре прошлого года уголовного дела о злоупотреблениях при закупке медтехники по завышенным ценам. По итогам работы задержан в рамках ст. 91 УПК РФ заместитель министра здравоохранения Александр Кузнецов в качестве подозреваемого, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ведомстве прошли следственные действия. В пресс-службе регионального Минздрава подтвердили проведение обысков. При этом отмечалось, что работа в министерстве шла в штатном режиме.

Обыски проходили в министерстве также в конце сентября прошлого года при проведении госзакупки в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Тогда правоохранители изъяли ряд документов. По материалам УФСБ следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По данным следствия, бюджету был нанесён ущерб на 27 млн рублей при закупке в апреле — мае 2020 года трёх мультиспиральных компьютерных томографов из серии Optima CТ540.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесён законопроект о запрете заниматься коммерческой деятельностью руководителям государственных и муниципальных учреждений. В случае его принятия они смогут дополнительно заниматься только преподавательской, научной или творческой деятельностью.