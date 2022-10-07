ФСБ задержала в Ставрополе членов законспирированной ячейки ИГ

Фото: shutterstock.com

Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе членов засекреченной ячейки «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужб. В ходе операции по задержанию у представителей ИГ были изъяты элементы для создания взрывчатки, передает РИА Новости.

По информации силовых структур, россияне, входящие в ячейку, планировали теракт на ставропольском вокзале по указанию зарубежных учреждений. Заведено уголовное дело по статье о подготовке теракта (статья 205 УК России). Фигуранты дела признали вину. Согласно показаниям одного из фигурантов, он планировал выехать в Африку для вступления там в ряды террористической организации.

Ранее в Свердловской области сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в попытке совершения диверсии на железной дороге. В отношении задержанного заведено уголовное дело. Мужчина установил на железнодорожном перегоне Реж — Стриганово устройство, которое могло привести к сходу состава с путей. Установленное устройство своевременно заметили и устранили сотрудники РЖД.