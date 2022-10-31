ФСБ задержала мошенников за особо крупное хищение при подключении интернета

Фото: sledcom

Следователи совместно с сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области задержали троих участников группировки по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ. Задержанных обвиняют в хищении 40 млн рублей при реализации государственного проекта «Информационная инфраструктура». Данный проект предполагал подключение социально значимых объектов области к интернету.

Преступники признали вину в ходе допроса. Момент задержания попал на видео. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, преступники действовали по отработанной схеме, публикуя заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ в ходе разработки нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Какие именно объекты необходимо было подключить — не уточняется.

В ЦОС ФСБ добавили, что в ходе проведения следственных проверок по местам жительства и работы преступников была изъята часть похищенной суммы в размере 10 млн рублей.

СК уточняет, что следователи ходатайствовали о заключении преступников под стражу, однако по решению суда фигуранты уголовного дела отправлены под домашний арест.

Ранее стало известно, что Головинский суд Москвы отправил в следственный изолятор ректора ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет» (РБУ) Михаила Балыхина до 25 декабря 2022 года. Глава университета проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере.