ФСБ задержала руководителя контрольно-счетной палаты Ингушетии

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Сотрудники ФСБ по Ингушетии задержали руководителя контрольно-счетной палаты республики и лидера влиятельного в регионе религиозного клана баталхаджинцев Мустафу Белхороева. Он подозревается в незаконном хранении огнестрельного оружия, пишет «Коммерсант».

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что оружие и боеприпасы были изъяты у Белхороева в ходе обыска. По ним будут проведены баллистические экспертизы, по итогам которых могут возникнуть «серьезные вопросы» как к самому чиновнику, так и к двум его родственникам – экс-депутату парламента Ингушетии Микаилу Алиеву и предпринимателю Тухану Зязикову. Они также задержаны.

Защита Белхороева настаивает на том, что законных основания для его задержания нет, а фигурирующее в протоколе обыска оружие могло быть подброшено. По словам адвоката Шарипа Тепсаева, в доме чиновника имелось только охотничье ружье, которые официально зарегистрировано.