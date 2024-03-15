ФСБ задержала россиянку, готовившую диверсию в Белгородской области

Фото: fsb.ru

В Белгородской области задержана гражданка России по подозрению в подготовке диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта в регионе, сообщили в ФСБ. Она действовала по заданию украинских спецслужб, передает РИА Новости.

Уточняется, что женщина незаконно приобрела взрывное устройство и планировала подорвать железнодорожные пути. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали местного жителя, который запускал БПЛА у военных объектов Минобороны. Делал он это также по заданию украинских кураторов, чтобы запутать систему противовоздушной обороны. Задержанный уже дал признательные показания и указал сотрудникам ФСБ на схрон с использованными компонентами.

До этого ФСБ задержала в Санкт-Петербурге участников законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Они планировали отправить для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, продукты, отравленные высокотоксичным веществом, в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также они проводили на территории области разведку для последующей подготовки терактов. Возбуждены уголовные дела.