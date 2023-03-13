ФСБ задержала россиянина, работавшего на разведку Украины

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В Новгородской области ФСБ задержала россиянина, который работал на разведку Украины, передают «Известия». По информации силовиков, он подстрекал мобилизованных к передаче сведений о местах дислокации войсковых частей РФ, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.

Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, <...> [который] принимал меры по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены, — заявили в пресс-службе.

Спецслужбы выяснили, что мужчина действовал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Россиянин сейчас находится под стражей.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы по подозрению в оказании финансовой помощи украинским войскам, когда та пыталась покинуть РФ. Лефортовский суд столицы избрал женщине меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.