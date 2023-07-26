ФСБ задержала пропагандиста бригады «Азов» в Хакасии

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ФСБ задержала жителя Абакана, пропагандировавшего деятельность украинской бригады «Азов» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена), сообщает ТАСС. Задержанный 2005 года рождения также состоит в националистической организации со штабом в Киеве.

Задержан житель Абакана, 2005 года рождения, являющийся членом националистической организации «Этническое национальное объединение», — говорится в сообщении.

Молодого человека обвиняют в распространении материалов, направленных на пропаганду оправдания деятельности «Азова». Для этого он использовал мессенджер Telegram. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ пресекли деятельность организации «Таблиги Джамаат» (признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). По данным ведомства, были задержаны девять членов группировки. В ходе обысков была найдена религиозная литература с экстремистскими тезисами.