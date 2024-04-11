ФСБ задержала программиста из Мордовии за украинскую пропаганду

Сотрудники силовых ведомств задержали жителя Мордовии за призывы к террористическим актам и его пропагандистскую деятельность в пользу Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ.

8 апреля стало известно о задержании в России участников группировки, создававшей узлы связи для мошеннических колл-центров с Украины. Их считают причастными к хищению более 7 млрд рублей у россиян. Сотрудники ФСБ задержали пять человек, им предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Похищенные у россиян деньги шли на финансирование ВСУ.

Ранее вернувшийся из Чехии российский программист Алексей Маляревский получил семь лет по делу об участии в подпольных штабах политика Алексея Навального и пожертвованиях ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Суд постановил конфисковать $1000 и 100 тысяч рублей с его банковских счетов.