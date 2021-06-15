ФСБ задержала офицера-самозванца за вымогательство 10 млн рублей

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В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали афериста, который, представляясь офицером спецслужб, вымогал 10 млн рублей у местного бизнесмена. Самозванца взяли с поличным, пишет «Интерфакс».

Мужчина объявил себя сотрудником отдела собственной безопасности Приморского управления ФСБ, чтобы втереться в доверие к бизнесмену. Самозванец предложил помощь в возврате долга, пишет агентство.

Аферист пообещал бизнемену возбудить уголовное дело против должника из Уссурийска, чтобы тот отдал деньги. За свои услуги он попросил 10 млн рублей. Подставного офицера взяли с поличным.