ФСБ задержала мужчину, который хотел поджечь склад с гумпомощью для СВО В Липецке ФСБ задержала мужчину, который хотел поджечь склад с гумпомощью на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецкой области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу силового ведомства. По его данным, мужчина хотел поджечь здание исполнительного комитета одной из политических партий, где собирали гуманитарную помощь на СВО.

УФСБ России по Липецкой области предотвращена попытка поджога здания регионального исполнительного комитета одной из политических партий, где осуществляются сбор и хранение гуманитарной помощи, предназначенной для нужд ВС РФ в зоне проведения СВО, — сказано в сообщении.

В ФСБ рассказали, что мужчина разделяет взгляды запрещенной в России украинской террористической организации. В Telegram он списался с членом этой группировки, а затем купил компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств. При обыске силовики нашли у мужчины три стеклянные бутылки объемом 4,5 литра с легковоспламеняющейся жидкостью и инструкции по созданию зажигательных устройств.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

Ранее ФСБ предотвратила террористический акт в Пятигорске, который готовил уроженец Центральной Азии. Злоумышленник задержан, выяснилось, что он является участником международной террористической организации.