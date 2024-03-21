ФСБ задержала мужчину, готовившего теракты в Белгородской области ФСБ: россиянин по заданию РДК готовил теракты против военных в Белгороде

Российские правоохранители задержали в Белгородской области россиянина, который готовил теракты против военных по заданию «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Взрывное устройство он собирался взорвать дистанционно в районе дислокации военнослужащих в регионе. Возбуждено дело.

Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации «Русский добровольческий корпус» готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Русский добровольческий корпус» напоминает власовцев. Всем хорошо известно, чем они закончили, отметил он.

Также он подчеркнул, что к предателям в стране будут относиться как в зоне боевых действий. По его словам, эти люди пошли против своей Родины с оружием в руках.

Ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин считает, что организаторы диверсий на территории России, которые перешли на сторону ВСУ, понесут наказание за свои действия. Задачу по их поиску и нейтрализации предстоит выполнить российским спецслужбам, отметил он.