ФСБ задержала мигранта, распространявшего террористические идеи

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Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Омской области для лиц старше 60 лет с 2 декабря 2021 года. По данным ведомства, именно среди таких людей больше всего заболевших. Согласно постановлению, вакцинация первым компонентом должна быть обеспечена уже до 24 декабря 2021 года, вторым компонентом — до 15 января 2022 года, сообщается на сайте местного управления Роспотребнадзора.

За период с 22.11.2021 по 28.11.2021 в регионе зарегистрировано 4106 случаев [заражения] COVID-19, показатель заболеваемости составил 213,1 на 100 тыс. населения. В ходе анализа эпидемиологической ситуации в Омской области установлено,...