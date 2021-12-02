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ФСБ задержала мигранта, распространявшего террористические идеи

В Красноярске задержали пропагандиста террористических идей из Центральной Азии
18:51, 02 декабря 2021
ФСБ задержала мигранта, распространявшего террористические идеи Фото: fsb_rossii_official/instagram.com
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В Красноярске задержали мигранта из Центральной Азии, который пропагандировал идеи терроризма. Он призывал одного из жителей города к дестабилизации обстановки и работы органов власти. Сейчас задержанный заключён под стражу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Красноярскому краю.

Выйти на него правоохранители смогли в рамках ранее возбужденного уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), — говорится в сообщении.

Силовики устанавливают круг общения задержанного и другие возможные эпизоды преступлений.

Ранее в Омске сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Азии за пособничество ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он переводил деньги, осуществляя финансирование организации. За это мигранту грозит до 15 лет лишения свободы.

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